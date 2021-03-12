В ДТП во время метели в Челябинской области погибли два человека

Столкновение между легковушками было лобовым. Фото: скриншот с видео / Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария со смертельным исходом произошла днем, 11 марта, на трассе Кизильское - Бреды в Челябинской области. По предварительным данным регионального управления ГИБДД, 66-летний водитель «восьмерки» в условиях метели выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся в лобовую с автомобилем «Волга», за рулем которого находился 54-летний мужчина.

В аварии погибли водитель и 65-летняя пассажирка «восьмерки». Еще два женщины 31 и 54 лет, находившиеся в салоне этого автомобиля, получили травмы. В автомобиле «Волга» пострадала 51-летняя пассажирка.

— Установлено, что все участники ДТП — жители Кизильского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2108, имея водительский стаж более 40 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

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