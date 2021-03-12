Двое южноуральских спортсменов пробились в финал Кубка мира по фристайлу

Финалистам предстоит участвовать в заездах по четыре человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пятеро российских спортсменов попали в финал в финал Кубка мира по фристайлу, который пройдет на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области. Среди участников от нашей страны есть два жителя Южного Урала — это Анастасия Чирцова из Магнитогорска и уроженец Аши Игорь Омелин.

Торжественная церемония открытия финала Кубка мира по фристайлу состоится завтра утром, 13 марта. Решающий раунд турнира пройдет по системе плей-офф. Участников соревнований разделят на группы по четыре человека. Из каждого заезда в следующий раунд пройдут по два спортсмена, пришедшие к финишу первыми. В полуфинале первые два участника выйдут в «большой финал», где уже разыгрываются с 1 по 4 место. Проигравшие в полуфинале отправятся в «малый финал», где соревнуются за 5-8 места.

На соревнованиях от России будут участвовать двое мужчин — Сергей Ридзик и Игорь Омелин. Также от нашей страны выступают три девушки — Дарья Мельчакова, Анастасия Чирцова и Екатерина Мальцева.

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