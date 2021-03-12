Начальника отдела каслинской полиции в Челябинской области отправили под домашний арест

Следствие считает, что подозреваемый получил незаконными путем более 100 тыс. рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 12 марта, Каслинский городской суд отправил под домашний арест начальника районного отдела полиции Романа Войщева. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ.)

По данным следствия, начальник райотдела полиции в прошлом году выписывал премии своим подчиненным, а потом просил вернуть обратно часть денежных средств. Таким образом, ему удалось заработать более 100 тысяч рублей, которые он потратил на собственные нужды.

— В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренную законодательством ответственность, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Под домашним арестом Войщев пробудет до 5 мая.

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