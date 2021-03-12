Из-за крупного пожара в Златоусте пострадали несколько частных домов

Пожар начался вечером. Фото: vk.com / Администрация Златоустовского городского округа

В Златоусте Челябинской области произошел крупный пожар на улице Уральской вечером, 12 марта. Огнем охватило четыре частных дома. На месте происшествия уже работают восемь пожарных расчетов, а также другие экстренные службы.

В мэрии Златоуста обещали оказать необходимую помощь семьям, чьи дома пострадали при пожаре.

— Глава Златоуста Максим Пекарский держит ситуацию на контроле. Людям, оставшимся без крова, будет оказана вся необходимая помощь, — сообщили в администрации.

По предварительным данным, во время пожара никто не серьезно не пострадал.

Фото: vk.com / Администрация Златоустовского городского округа

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