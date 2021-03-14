Ирина Гехт рассказала, ждать ли весной подъема заболеваемости коронавирусом в Челябинской области

Ирина Гехт уже поставила прививку от коронавируса. Фото: Василий Воронин

Весной и осенью в Челябинской области происходит сезонный подъем респираторных заболеваний. Все помнят, как в октябре-ноябре прошлого года южноуральцы жаловались на километровые очереди в больницах и долгое ожидание скорой. Чего ждать весной?

— Пока мы не фиксируем гриппа, по ОРВИ заболеваемость ниже эпидпорога. Весна прошлого года прошла благополучно, а в летний период, в 30-градусную жару, получили заполненные больницы, — прокомментировала КП-Челябинск первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Она предполагает, что число заболевших может вырасти после летних отпусков, когда будут большие скопления людей в аэропортах, на вокзалах, в санаториях и отелях. Но и этого можно избежать, если южноуральцы будут активно прививаться.

— Сейчас есть все возможности для того, чтобы в период весны-начала лета вакцинировать 60% взрослого населения и не задумываться о третьей волне — тогда и скорую не придется долго ждать, и больницы будут работать планово. А если этого не делать, то ситуация остается напряженной. То есть мы все равно фиксируем полторы сотни выявленных заболеваний. Мы сохраняем количество коек на уровне 2800 — это тоже немало.

Записаться на прививку от коронавируса можно через Госуслуги. Раздел так и называется «Записаться на вакцинацию». Что касается других вакцин — «ЭпиВак-Корона» и «КовиВак», то пока их поставки в Челябинскую область не ожидаются.

— «Эпивак» только начал производится. Вакцина Чумакова («КовиВак» — Прим. ред) — наверное только на следующий сезон. Я думаю «Эпивак» будет в значительно меньших объемах. «Спутик V» хорошо себя показал себя даже по переносимости, — отметила Ирина Гехт.

Ранее мы рассказывали о том, как челябинец принял участие в испытаниях китайской вакцины от коронавируса и объяснили, чем отличаются все вышеназванные вакцины.

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