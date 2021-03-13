В Челябинской области прошли масштабные учения с танкистами, истребителями и высадкой воздушного десанта

Масштабные учения прошли на полигоне под Челябинском. Фото: скриншот видео
Разгромом условного противника на полигоне под Челябинском завершились командно-штабные учения с подразделениями танковой дивизии Центрального военного округа.
В ходе учений огневые задачи выполнили экипажи танков, боевых машины пехоты, расчеты войск противовоздушной обороны.
Было усовершенствовано взаимодействие с армейской и разведывательной авиацией.
Бомбовые удары по позициям условного противника нанесли истребители-бомбардировщики Су-34.
На заключительном этапе вертолеты Ми-8 провели высадку тактического воздушного десанта.
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