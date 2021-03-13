На крупном проспекте в Челябинске в 2021 году организуют велополосы

Главное, чтобы и про ливневки не забыли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске на Комсомольском проспекте в 2021 году появятся первые в городе специализированные полосы для велосипедистов. Их выделят с обеих сторон магистрали. Пока работы не начались, но архитекторы уже начали вносить дополнения в проекты и каталог благоустройства — вносят в документы необходимые для развития велоинфраструктуры объекты.

— Необходимо понизить тротуары и приподнять проезды, установить велопоручни, организовать станции технического обслуживания велосипедов, — уточнили в управлении архитектуры Челябинска. — Также администрация продолжает привлекать крупных сетевых ритейлеров и владельцев торгово-развлекательных комплексов, чтобы вместе развивать велодвижение в городе, а мы продолжим собирать идеи челябинцев по веломаршрутам. Все предложения направим в Комитет дорожного хозяйства для дальнейшей работы.

В этом году в городе видоизменят Комсомольский проспект — там работы начнутся уже в этом году.

Фото: управление архитектуры Челябинска / T-me.org

Фото: управление архитектуры Челябинска / T-me.org

Фото: управление архитектуры Челябинска / T-me.org

— На всем протяжении проспекта планируется обустройство разделительной полосы, на некоторых участках, при наличии технической возможности, потоки встречных полос разделит газон, — сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

На некоторых пешеходных переходах появятся островки безопасности. В нормативное состояние приведут ширину полос и въезды на прилегающие территории, предусмотрят левоповоротные полосы, чтобы увеличить пропускную способность проспекта.

В комитете дорожного хозяйства говорят, что на колодцах инженерных коммуникаций установят люки «плавающего» типа на одном уровне с проезжей частью, предусмотрят конструктивное разделение парковок от самой проезжей части.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru