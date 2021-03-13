В Челябинской области за сутки скончались 9 пациентов с коронавирусом. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 139 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 54 190. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 8 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 155 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 46 916 человек. Под присмотром врачей остаются 5 053 зараженных.

За время пандемии в Челябинской области на COVID-19 протестировали 1,69 миллиона человек. За прошедшие сутки — 9 489.

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