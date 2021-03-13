В Челябинске депутат прошел на лыжах по скверу, чтобы привлечь внимание к некачественной уборке снега

Уборка снега в скверах и прогулочных зонах вызывает вопросы. Фото: Дмитрий Ларин / Vk.com

Депутат законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Ларин прошел по скверам и прогулочным зонам Калининского района на лыжах, чтобы показать, как их некачественно убирают от снега. Оказалось, что районные власти сами не довольны работой подрядчиков, а отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями уже запросил информацию по госконтактам на содержание благоустроенных территорий.

— По улице Университетская набережная катаюсь на лыжах, хотя здесь должна быть пешеходная дорожка, сделанная из плитки (не по проекту, увы), — рассказал Дмитрий Ларин. — Сегодня в администрации Калининского района поднимал вопрос по поводу некачественной уборки данного общественного пространства, и мне сказали: «На коньках ты там уже не проедешь», так как я раньше здесь катался на коньках, когда был гололед вместо дорожки. «Бери лыжи!». Взял, и правда, на пешеходной дорожке нужно кататься именно на лыжах. Наталья Петровна (Котова, мэр Челябинска. — Прим. автора) и Алексей Леонидович (Текслер, губернатор Челябинской области, — Прим. автора) прошу вас обратить внимание на то, как администрация Калининского района обслуживает благоустроенные по вашей инициативе прогулочные зоны. На мой взгляд, это некачественная работа.

В мэрии Челябинска призвали районные власти к ответу. Позиция администрации Калининского района следующая:

— Полностью поддерживаем позицию депутатов. В последнее время поступает огромное количество жалоб на ненадлежащее содержание объектов благоустройства. Администрацией предъявлено штрафов подрядчикам на сумму 825 тысяч рублей. В понедельник отделом по борьбе с экономическими преступлениями полиции запрошена информация по указанным контрактам, возможно возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

В ближайшее время, как уточнили в пресс-службе администрации Челябинска, будет принято решение о расторжение контрактов по недобросовестности и в ФАС будет направлено требование включить исполнителей в «черныи список».

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