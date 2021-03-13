Губернатор открыл этап Кубка мира по ски-кроссу в "Солнечной долине"

Ски-кросс - дисциплина динамичная, соревнования всегда проходят ярко. Фото: министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.

В субботу, 13 марта, на горнолыжном курорте Солнечная долина торжественно открылись соревнования этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». На Южный Урал прибыли более 80 спортсменов из 13 стран мира.

К участникам и гостям масштабного спортивного события обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Здесь, на склонах «Солнечной долины», мы в пятый раз проводим этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Я благодарю международную федерацию по лыжам за постоянное сотрудничество, мы его будем развивать. Благодарю спортсменов и тренеров за их мастерство и за тот праздник, который они дарят нам. Благодарю зрителей, болельщиков за настроение, которое сегодня царит на «Солнечной долине». У нас любят и ценят зимние виды спорта и вообще спорт. Поэтому мы его будем поддерживать и развивать, строить новые объекты, помогать спортсменам, проводить такие замечательные соревнования.

Алексей Текслер подчеркнул, что власти региона работают над тем, чтобы эти соревнования проходили в регионе ежегодно, ведь они собирают большое количество зрителей. Ски-кросс - дисциплина динамичная, состязания всегда яркие, потому вызывают у зрителей особые эмоции.

Проводить соревнования российского, европейского, мирового масштаба на Южном Урале любят и умеют. И даже пандемия не уронила высокой планки. Вот и рейс-директор FIS Клаус Валднер отмечает хорошую организацию:.

— Как и всегда, этап Кубка мира в «Солнечной долине» — это одна из лучших гонок в международном календаре FIS. Мы с удовольствием сюда приезжаем и сейчас видим, что организаторы проделали большую работу для того, чтобы все прошло на высоком уровне. Тем более, что организовать турнир в условиях пандемии — очень сложная задача. Но местный оргкомитет и Россия в целом хорошо разработали концепцию проведения турнира.

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