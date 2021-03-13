Суд обязал мэрию спасти одно из самых красивых старинных зданий в Челябинской области от разрушения

Так выглядит фрагмент фасада в «Пассаже Якушевых». Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области / T-me.org

Суд обязал администрацию Троицка сохранить в городе «Пассаж Якушевых» на улице Братьев Малышевых, 34 — одно из самых красивых старинных зданий в Челябинской области. Чиновникам в течение года должны отремонтировать дом и поставить его на охрану.

— «Пассаж Яушевых» ветшает: с июля 2015 года здание не эксплуатируется, отключено от электро-, тепло- и водоснабжения, — рассказали в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области. — Подвал здания регулярно подтопляют грунтовые воды. Зимой в подвале все замерзает, что негативно сказывается на фундаменте здания. Высота льда составляет более метра.

А это вид на аттик. Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области / T-me.org

Фрагмент интерьера на первом этаже. Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области / T-me.org

Значительная часть пола на первом этаже здания разрушена. Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области / T-me.org

Такая ситуация не устроила Госкомитет, и по результатам совместной проверки с прокуратурой, на отвечающую за здание мэрию подали в суд. Слушание выиграли.

В подвале стоит вода. Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области / T-me.org

А это второй этаж. Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области / T-me.org

Администрацию Троицка обязали в срок не позднее одного года со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить физическую сохранность здания. В частности, законсервировать «Пассаж Якушевых», отремонтировать и отреставрировать здание, приспособить его для современного использования.

Чиновникам также необходимо подключить объект культурного наследия к коммуникациям и поставить на охрану.

Вид удручающий. Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области / T-me.org

Кроме того, по решению суда, у местной мэрии есть всего три месяца на откачивание воды из подвала здания.

В здании есть где разгуляться. Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области / T-me.org

Кстати

В августе 2020 года в Троицке провели концерт в заброшенном пассаже знаменитых купцов Яушевых. Так работники культуры решили привлечь внимание к красивейшему зданию, которое разрушается на глазах. Впервые со времен революции челябинскую землю посетил предок предпринимателей — праправнук Яушева.

Братья Яушевы были известными купцами, им принадлежало несколько пассажей. В нем в Челябинске нынче располагается картинная галерея. Пассаж в Троицке был более нарядным, но это его не спасло. В годы Гражданской войны помещения превратился в военный склад. С 1946 по 2015 в здании работал цех электромеханического завода. Он же отвечал за откачку грунтовых вод, которые скапливались в основании пассажа. С 2015-го года здание опустело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru