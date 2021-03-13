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Общество13 марта 2021 14:05

В Челябинской области после долгих лет забвения восстановили храм

Сегодня прошло торжественное освещение его куполов
Алиса КУКУШКИНААлиса КУКУШКИНА
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Фото: парламентская неделя / T-me.org

В Челябинской области 13 марта еще один восстановленным храмом стало больше. В селе Мордвиновка Увельского района прошло торжественное освящение куполов, крестов и колоколов местного храма Архангела Михаила.

Его восстановление началось несколько лет назад, в том числе при поддержке депутатов Закособрания Челябинской области. Для жителей села и многих верующих южноуральцев событие имеет особое значение после долгих лет забвения в регионе восстанавливается еще один храм.

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