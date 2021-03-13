Ватерполистки из Челябинской области прошли в финал Кубка Европейских чемпионов

Спортсменки вырвали победу у соперниц и обеспечили себе место в финале. Фото: минспорт Челябинской области/ T-me.org

Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста прошли в «Финал четырех» Кубка Европейских чемпионов, переиграв по очкам команду «Кинеф-Сургутнефтегаз». Победителя противостояния определила серия штрафных бросков. Об этом 13 марта сообщил пресс-секретарь министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин.

— Златоустовские ватерполистки «Динамо-Уралочка» в основное время уступили двукратному победителю Евролиги «Кинеф-Сургутнефтегаз» со счетом 7:10, — рассказал Виталий Визаулин. — Однако первая игра, которая проходила в Киришах, завершилась победой команды из Златоуста также с разницей в три мяча — 11:8.

Исход противостояния решили послематчевые штрафные броски, в которых удача оказалась на стороне «Уралочки». Голкипер златоустовской команды Евгения Головина взяла четыре послематчевых броска.

Итог — 13:15 в пользу команды из Челябинской области, и место в финале.

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