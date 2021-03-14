Больше 47 тысяч жителей Челябинской области победили коронавирус и выписались из больниц

За сутки коронавирус подтвердился у 138 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки больницы Челябинской области покинули 153 человека, переболевшие коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 47 069 человек. Минздрав Челябинской области озвучил свежую статистику заболеваемости.

На утро 14 марта в Челябинской области подтвердилось еще 138 новых случаев заражения COVID-19. Всего их 54 328. По-прежнему борются с коронавирусом 5028 человек.

За сутки умерло 10 человек: от COVID-19 — семь человек, от других причин — три человека.

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