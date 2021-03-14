11-летнего спортсмена из Челябинска, лишившегося ног под Новый год, выписали из больницы

Вся семья Аксеновых наконец-то в сборе! Фото: Мария Петрова/Instagram.com

11-летний уроженец Челябинска Аркадий Аксенов, который в декабре 2020 года лишился обеих ног, попав под поезд в попытке снять зацеперское видео, наконец-то попал домой. Накануне его выписали из больницы.

— Мы оба рады, что отправились домой, — рассказала КП-Челябинск мама Аркаши Мария Петрова. — Да что там! Мы рады впятером. А если посчитать кота Милки, то вшестером.

Аркаша с братом в кино. Фото: Мария Петрова/Instagram.com

Семья (а у Аркаши еще двое младших братьев, — прим. автора) сходила на мультик и отметила долгожданную выписку из больницы в кафе. Как рассказала Мария Петрова в своем Instagram, впереди домашние и семейные дела, ведь в больнице они провели больше двух месяцев. А в понедельник, 15 марта, у Аркадия снимают замеры для киберпротезов за 7 млн рублей, на которые помогает собирать средства вся страна.

Аркадий Аксенов провел в больнице больше двух месяцев. Фото: Мария Петрова

Напомним, трагедия с Аркадием Аксеновым случилась 26 декабря 2020 года на железнодорожных путях, проходящих через жилой массив в Санкт-Петербурге. Мальчишку подбили на зацеперство приятели — хотели снять крутое видео для Youtube. Аркаша сорвался под поезд, а потом целый час истекал кровью. Мальчик перенес несколько операций и долго боролся за жизнь, но благодаря характеру, силе воле, поддержке семьи, врачей и других неравнодушных людей пошел на поправку опережающими темпами.

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