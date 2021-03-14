В Челябинской области водитель иномарки уснул за рулем и совершил смертельное ДТП

Водитель "девятки" умер в больнице. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Сегодня, 14 марта, в 7:00 на 20 километре дороги Челябинск-Харлуши произошло смертельное ДТП. 31-летний водитель Ford Focus, по предварительным данным, уснул за рулем и вылетел на встречку.

— Иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ-2109. 38-летний водитель отечественной машины умер в больнице, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Устанавливаются причины происшествия.

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