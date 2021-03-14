В Челябинской области водитель «девятки» погиб в лобовом ДТП с Volkswagen

Водитель ВАЗА не справился с управлением. Фото: ГИБДД по Челябинской области

В субботу, 13 марта, в 23:30 на третьем километре дороги «Чебаркуль-Мисяш» произошла авария, закончившаяся смертью одного из водителей. Об этом КП-Челябинск сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

— 27-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В результате аварии мужчина умер, а водитель иномарки — женщина 1971 года рождения — получила телесные повреждения.

Напомним, вчера вечером в районе города Сим случилось страшное ДТП — иномарку Kia Sorento буквально раздавило между двумя фурами. Доставать погибшего водителя пришлось спасателям и МЧС.

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