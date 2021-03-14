Андрей Барышев напутствовал участников Российского движения школьников

Депутат Государственной Думы стал почетным гостем торжественной церемонии посвящения школьников в ряды РДШ, которая состоялась в МБОУ СОШ № 61 Металлургического района, где создано первое и самое крупное в Челябинске отделение Всероссийской детско-юношеской организации.

Андрею Барышеву было предоставлено право повязать галстуки новым членам РДШ. Парламентарий поздравил ребят с важным событием и поделился своими воспоминаниями о школьных годах — ведь именно эту, 61-ую школу он заканчивал почти сорок лет назад:

— Всегда волнительно возвращаться в родные стены и приятно видеть успехи школы, которая вышла на передовые позиции. Горжусь тем, что именно у нас создано первое отделение РДШ. Это большая заслуга руководства школы, педагогического коллектива и, конечно, самих ребят, которые с удовольствием участвуют в общественной жизни, имеют активную гражданскую позицию. Мне очень нравится идея с РДШ. Раньше всесоюзным проектом была пионерия. Это комплексное воспитание молодого поколения по всем направлениям. Если РДШ обретет главные качества пионерии и будет работать на благо страны, то это будет очень большой прорыв. Ведь много лет был вакуум, а сейчас работа с детьми возрождается. Это очень здорово и прогрессивно. Хотелось бы пожелать всем участникам РДШ, чтобы не оставались равнодушными к окружающему миру, хорошо учились, становились активными членами нашего гражданского общества. Все зависит от вас, ребята. Дерзайте, творите, созидайте и вы всего достигнете!

В качестве подарка новому молодежному движению выпускник школы Андрей Барышев перечислил средства на приобретение оргтехники.