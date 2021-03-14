Челябинская область вошла в пятерку самых криминальных регионов

Челябинская область вторая по число зарегистрированных преступлений - получение взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинская область заняла четвертое место по количеству зарегистрированных преступлений в 2020 году. Статистику опубликовала Генеральная прокуратура России.

В 2020 году на Южном Урале зарегистрировали 63 366 преступлений. Это на 4,8% ниже, чем годом ранее. Среди всех регионов России область занимает по этому показателю четвертую строчку, как впрочем, и в 2018 и 2019 году. В пятерку также вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Ростовская области.

За прошедший год в Челябинской области выявили 4 646 преступлений особой тяжести. По этому показателю регион занимает четвертую строчку, несмотря на снижение числа преступлений на 18%. По экономическим преступлениям мы на 11 месте, по преступлениям террористического характера — на 17 месте (+93,3% за год). За год зарегистрировано 177 убийств и покушений на убийств (11 место).

Челябинская область занимает почетное второе место по количеству преступлений — получению взяток (+68,5% за год) и первое — по выявленным несовершеннолетним, совершившим преступления (1557 человек, -5,7% за год).

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