В Челябинской области за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 140 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 54 468. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 12 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 10 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 152 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 47 221 человек. Под присмотром врачей остаются 5 004 зараженных.

За время пандемии в Челябинской области на COVID-19 протестировали 1,71 миллиона человек. За прошедшие сутки — 7 235.

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