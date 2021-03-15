Дорожники за сутки вывезли с улиц Челябинска более 6000 тонн снега

За ночь дорожники вывезли с улиц несколько тысяч тонн снега. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Дорожники продолжают в круглосуточном режиме чистить улицы Челябинска от снега. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, сегодня ночью рабочие вывезли с улиц 6033,5 тонны снега.

— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 91 рабочий и 193 спецмашин, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Дороги очищали механизированным способом. Работали также на остановках общественного транспорта, тротуарах и прилотковой части: чистили от снега и грязи, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.

Сегодня работа по уборке улиц продолжится. Чистить Челябинск от снега и грязи будут 265 рабочих и 250 спецмашин. Такие данные в комитет дорожного хозяйства предоставили районные администрации.

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