На этой неделе обойдется без крепких морозов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области в минувшие выходные отпраздновали Масленицу. Люди активно провожали зиму, и после горячих народных гуляний с песнями, плясками и молодецкими забавами, весна просто обязана поскорее прийти. Мы изучили прогноз погоды на предстоящую неделю на популярных сервисах, чтобы узнать, когда снег начнет таять и на дорогах потекут ручьи (спойлер: потеплеет до +1 °C).

В Челябинской области, по данным гидрометцентра, сегодня, 15 марта, днем воздух прогреется до +1… -4 °C, но в низинах столбики термометров могут остановиться на значениях -10 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ветрено сегодня будет и в Челябинске, температура воздуха днем 0… -2 °C, без осадков.

Сервис «Янбекс.Погода» прогнозирует на той неделе пасмурную погоду, снежную пятницу и небольшие осадки в выходные. Ночью столики термометров не будут опускаться ниже -8 °C, днем в течение недели будут колебаться в значениях -2… +3 °C.

Чуть суровее прогноз синоптиков World Weather: -6… -9 °C — в ночные часы, -3… +1 — днем. Так что на следующей неделе, можно будет не бояться промочить ноги.

Прогноз на Mail.ru рассчитан автоматически на основе имеющихся у сервиса статистических данных о погоде в Челябинске за последние 12 лет. Согласно ему, в городе на этой неделе будет три солнечных и четыре пасмурных дня. В выходные — снег. Днем воздух прогреется до значений -4…0 °C, ночью — -5… -10 °C.

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