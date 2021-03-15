В Челябинске маршрутки будут возить льготников

По льготному тарифу работают шесть маршрутов Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинские маршрутки начинают возить льготников. Уже сейчас по льготному тарифу работают №, 13, 35, 36, 40, 66, 86. До конца марта к ним присоединятся № 46, 85 и 112. Об этом рассказал на аппаратном совещании заммэра по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Как уточнили в пресс-службе управления транспорта города, речь идет о школьниках, студентах и пенсионерах — всех, у кого есть социальная карта.

— Кроме того, напоминаю, что в общественном транспорте на всех регулируемых маршрутах действует транспортная карта, которая позволяет значительно снизить стоимость поездки с 23 до 20 рублей, в зависимости от суммы пополнения карты. Она также дает возможность совершать бесплатные пересадки, — добавил Максим Куляшов.

Мэр Наталья Котова дала указание продолжить эту работу.

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