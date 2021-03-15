В Челябинске обсудили пути решения кадрового вопроса в системе здравоохранения

В гербовом зале Законодательного Собрания Челябинской области состоялось заседание рабочей группы по вопросу кадрового обеспечения системы здравоохранения региона. Группа была создана в соответствии с решением комитета по социальной политике в ноябре прошлого года.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт представила информацию о численности медицинских работников в лечебно-профилактических учреждениях области.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОТ ЦЕНТРА, ТЕМ ОСТРЕЕ НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ

В государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения региона работает 10 800 врачей и 25 500 тысяч человек среднего медицинского персонала.

Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в Челябинской области составляет 33,7. За год, как отметила Ирина Гехт, этот показатель подрос до 34, но, тем не менее, это ниже среднероссийского показателя, который на сегодня составляет 38.

Обеспеченность средним медицинским персоналом в Челябинской области выше среднероссийского уровня: 80,5 на 10 тысяч населения (за год снизился с 81,3 на 10 тысяч населения). Этот показатель в Челябинской области выше общероссийских показателей.

Потребность учреждений здравоохранения в медицинских кадрах составила 1400 человек. В том числе, во врачах — 195 человек (стационары) и 1126 человек — амбулаторное звено. Службе скорой помощи требуется 41 сотрудник.

Наиболее дефицитными являются такие специальности как педиатрия, терапия, хирургия, анестезиология. Требуются врачи общей врачебной практики, онкологи. Чем дальше от Челябинска, тем острее кадровая проблема, заметила первый заместитель губернатора.

— Когда в 2019 году мы провели этот анализ, было принято решение об увеличении за счет бюджета мест в целевой ординатуре медицинского университета. Бюджет Челябинской области оплачивает обучение 27 человек востребованным специальностям для медицинских организаций области. 225 человек за счет бюджета учатся в средних медицинских образовательных организациях, — сказала Ирина Гехт.

Очень важна для молодого врача перспектива профессионального роста. Впервые в Челябинской области в прошлом году в бюджете появилась, а в бюджете 2021 года сохранилась отдельная строка о стажировках медицинских работников — за рубежом и в федеральных клиниках. А для медработников из отделенных территорий — в крупных клиниках области. Около 10 млн. руб. направлено на решение этой задачи.

Не менее важна система наставничества молодых специалистов, которые уезжают в отдаленные города и сельские районы.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Одним из вопросов стал вопрос обеспечения жильем. Впервые в прошлом году в областном бюджете появилась строка «Обеспечение жильем медицинских работников» и куплено 100 квартир.

В этом году несколько муниципалитетов региона вошли в пилотный проект по строительству индивидуальных домов для медработников. В Аше, Агаповском районе, Златоусте, Карабаше идет процесс выделения земельных участков и проектирование домов для врачей, которые туда приедут, в том числе, закончив целевое обучение в ординатуре.

ЧТО БЕСПОКОИТ ЛЮДЕЙ

Председатель фракции «Российской партии пенсионеров» Законодательного Собрания Челябинской области Степан Фирстов подчеркнул, что от южноуральцев в депутатскую приемную поступает много жалоб на нехватку врачей. Представители партии выезжают на места, знакомятся с проблемами, разговаривают с людьми. Остро ощущается нехватка сельских ФАПов.

В качестве примера Фирстов привел непростую ситуацию в Миассе:

— Из 28 поселений в Миассе ФАПов всего восемь и 4четыре врачебные амбулатории. В девяти из двенадцати требуется строительство нового здания. Мы видим 45-минутный доезд машин «скорой помощи» до больных.

— Проблема обеспеченности кадрами требует нескольких лет планомерной работы. И речь не только о гарантированном непрерывном обучении, решении жилищного вопроса, но и строительство современных больниц, чего в регионе достаточно продолжительное время не было, — сказала первый заместитель губернатора.

В регионе стартует масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения, совместная с федеральным центром. За пять лет планируется построить 78 ФАПов, 2 поликлиники, 3 стационара, 4 врачебные амбулатории и ряд других медицинских организаций. Кроме того, 303 объекта будут капитально отремонтированы. Планируется купить более трех тысяч единиц медицинского оборудования и 322 автомобиля.

Например, после открытия в многопрофильной больницы на 650 мест в Златоусте вопрос нехватки кадров, подчеркнула Ирина Гехт, закроется.

Отвечая на вопрос Степана Фирстова о том, где взять кадры для современных учреждений здравоохранения, Ирина Гехт ответила: подготовкой, переподготовкой и привлечением из других территорий.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов предложил совместные выезды с депутатами в муниципалитеты — для разговоров с медработниками, для знакомства с обстановкой на месте: что сделано и что предстоит сделать, какой транспорт приобретен и пр.

По итогам заседания рабочей группы фракция «Партии пенсионеров» внесла предложения. Решено актуализировать данные о кадровом обеспечении медучреждений сел и отдаленных муниципалитетов региона.

Кроме того, депутаты Законодательного Собрания возьмут под личный контроль ситуацию с обеспечением медицинскими кадрами и материально-техническим оснащением лечебно-профилактических учреждений Челябинской области.