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Общество15 марта 2021 8:46

Жители Челябинска перестали ходить на модный каток в парк Терешковой

В мэрии придумали, как решить вопрос
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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В первые дни после открытия на катке были очереди

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

То густо, то пусто: челябинцы перестали ходить на модный каток в парке Терешковой. Об этом рассказала на аппаратном совещании мэр Наталья Котова. В связи с этим, она предложила выдавать бесплатные билеты детям.

— Каток будет работать до апреля. Количество желающий сейчас минимальное. Пусть дети приходят и катаются, — предложила на аппаратном совещании Наталья Котова.

Напомним, в первые дни после открытия на каток выстраивались огромные очереди, даже коньков не всем хватало. Более того: спустя неделю после открытия пришлось ужесточить правила и поменять расписание и вот почему. Так что если вы давно хотели сходить покататься, но боялись толкучки, сейчас самое время.

Входной билет на каток + прокат обойдется в 200 рублей. Если коньки свои, то 100 рублей. Есть бесплатные сеансы. Публикуем расписание.

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