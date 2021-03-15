Челябинский ХК «Трактор» остался без спортивного директора

Спортивный директор покидает клуб. Фото: Валерий Звонарев, пресс-служба ХК «Трактор»

Кадровые перемены в руководстве челябинского «Трактора». Хоккейный клуб покидает спортивный директор Роман Беляев. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе «черно-белых».

— ХК «Трактор» выражает благодарность Роману Сергеевичу за профессиональную работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — отметили в пресс-службе хоккейного клуба.

На прошлой неделе «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в решающем матче плей-офф Кубка Гагарина. Много вопросов у болельщиков вызвал эпизод, когда арбитры наказали голкипера Ивана Федотова, посчитав, что тот умышленно сдвинул ворота. КП-Челябинск разобрала встречу с экс-директором черно-белых Марком Винницким.

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