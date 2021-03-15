«Иначе мы поплывем»: мэр Челябинска поторопила управляйки с вывозом снега со дворов

После снегопадов дворы Челябинска оказались завалены снегом Фото: Ирина ФАДЮШИНА

С окончанием снегопадов и наступлением тепла мэр Наталья Котова попросила управляющие компании поторопиться с вывозом снега из дворов.

— Не просто чистим, но и вывозим, — подчеркнула она. — Очень много снега. Если начнет таять, то мы с вами поплывем.

Она также напомнила, что управляющие компании должны вывозить снег, а не складировать его на обочины дорог в надежде, что дорожные подрядчики его вывезут.

Заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов доложил, что субботники в Челябинске начнутся с 22 марта, но их проведение будет зависеть от интенсивности таяния снега.

В Челябинск наконец-то пришла весна. После горячих народных гуляний на Масленицу тепло просто обязано поскорее прийти. Публикуем прогноз погоды на неделю.

Дорожники продолжают в круглосуточном режиме чистить улицы Челябинска от снега. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, сегодня ночью рабочие вывезли с улиц 6033,5 тонны снега.

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