Луи Беттон: на шоу «Однажды в России» посмеялись над бетонной сумочкой из Челябинска

Сумочка из бетона позабавила зрителей. Фото: кадр с видео, instagram.com/petrobeton

Дамская сумка из бетона, сделанная в Челябинске, прославилась на всю страну. Ее показали в шоу «Однажды в России» на канале ТНТ в рубрике поддержки малого бизнеса. Клатч называется Louise Betton, по аналогии с брендом Louis Vuitton. По словам производителя, это 15 килограмм стиля и совершенного дизайна.

— Это лучшая женская сумочка, потому из нее никогда и ничего не украдут — потому что в нее ничего невозможно положить! — пошутил ведущий программы Азамат Мусагалиев.

Азамат добавил, что плюс такой сумочки — над ней не будут шутить подружки — чревато. А парням не придется часто обновлять гардероб своей половины, потому что «ты еще эту сумку не разбила».

Необычную сумочку сделала челябинская компания «Петробетон». Она изготавливает бетонные изделия для интерьера. Как рассказали в мастерской изданию «Курс дела», представители канала ТНТ связались с ними за несколько месяцев до выхода шоу.

— Конечно, это не типовая продукция для нашего предприятия. Но заказать можно и такое. И бетонную сумочку, и даже бетонные яйца — они есть в нашем ассортименте в соцсетях. Сумка стоит 6900, а яйца — 3600, — рассказал изданию «Курс дела» руководитель мастерской «Петробетон» Петр Агарышев.

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