В Челябинске приставы вышли на многодетного алиментщика по объявлению в соцсетях

Приставам пришлось пойти на хитрость. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске 35-летнему отцу пятерых детей от разных браков назначили 70 часов исправительных работ за уклонение от уплаты алиментов — более миллиона рублей. Чтобы выйти на мужчину приставам пришлось пойти на хитрость. Они встретились с ним под видом покупателей запчасти для офисного кресла, объявление о продаже которой многодетный родитель разместил в социальных сетях.

Продать мужчина, неофициально работающий грузчиком на доставке товаров, планировал газлифт. Но выгодная сделка от заинтересовавшихся «покупателей» сорвалась. Вместо 800 рублей от них челябинец получил протокол за неуплату денег на содержание детей по части 1 статьи 5.35.1 КоАП.

— В отношении мужчины ведется исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание и воспитание дочери 2007 года рождения, — сообщила помощник руководителя УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова. — Отец с девочкой не общается, алименты не платит, задолженность к марту 2021 года превысила миллион рублей. Долг растет каждый месяц, поскольку мужчина длительное время не имеет официального источника дохода и не пытается его найти.

Приставам пришлось пойти на хитрость, потому что объявленный в розыск челябинец не отвечал на звонки приставов, а дома застать его не удавалось.

После составления протокола мужчину доставили в суд. Должник в тот же день был признан виновным.

— С учетом смягчающих обстоятельств – помимо дочери, которой он обязан в соответствии с судебным приказом выплачивать алименты, у него растут еще четверо детей от разных браков, суд постановил назначить многодетному отцу 70 часов обязательных работ, — добавила Ольга Шебанова.

За уклонение от исполнения наказания челябинцу грозит ответственность по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ, а дальнейшая неуплата алиментов — уголовной (по части 1 статьи 157 УК РФ). Работа по взысканию денег с мужчины продолжается.

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