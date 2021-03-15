Новый офис Сбербанка открылся в ТРК «Космос» в Челябинске

Офис Сбербанка открылся в челябинском торгово-развлекательном комплексе «Космос» на ул. Чичерина, 28.

Уже первый день работы филиала показал, насколько востребованы услуги банка среди посетителей магазина: за это время офис посетили несколько сотен человек.

В офисе представлен полный спектр банковских услуг для физических лиц — вклады, карты, денежные переводы, кредитование, обмен валюты. В зоне самообслуживания установлены современные многофункциональные банкоматы и информационно-платежные терминалы. Также в офисе клиенты банка могут подключить сервисы экосистемы Сбера.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Мы впервые на Южном Урале открываем офис такого формата на территории торгово-развлекательного комплекса. ТРК «Космос» — один из центров притяжения на северо-западе Челябинска, где ежедневно совершают покупки тысячи жителей города. В новом офисе наши клиенты смогут получить не только традиционные банковские услуги: открытие расчетного счета, оформление кредита, ипотеки или проведение оплаты за коммунальные услуги, но и подключить сервисы экосистемы Сбера: воспользоваться сервисом СберЗдоровья, приобрести СберБокс, который является ключом к «умному дому» или оформить «СберПрайм», который дает скидку на целый комплекс услуг экосистемы. И хотя все эти услуги можно получить онлайн, живое общение остается неотъемлемой частью банковского обслуживания. У Сбербанка самая большая сеть отделений, но мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать офисы еще более доступными и удобными для клиентов.

Новый офис будет работать со вторника по субботу с 10:00 до 19:00.

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