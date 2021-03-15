В Челябинской области будут судить мать насмерть замерзшей трехлетней девочки

Девочка скончалась от переохлаждения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о смерти трехлетней девочки, замерзшей в сенях частного дома. Ребенок провел в неотапливаемом помещении всю ночь. По обвинению в причинении смерти по неосторожности в суде ответит его мать. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил старший помощник руководителя следственного отдела СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Трагичная история произошла в Сатке. Утром 4 декабря женщина проснулась в частном доме и не нашла свою трехлетнюю дочь в комнате. Позже мать вышла в сени и там увидела бездыханное тело своего ребенка. Девочка замерзла насмерть, поскольку сени совсем не отапливаются.

— Обвиняемая накануне вечером не убедилась в безопастности ребенка, в тот время как девочка вышла в неотапливаемые сени, открыв незапертую дверь, — рассказал Владимир Шишков. — Войти назад в дом ребенок не смог, так как дверь плотно закрылась. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения прокурору.

Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ.

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