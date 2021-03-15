Челябинцы выбрали лучшее утреннее шоу на радио

Гуляния начались в полдень сразу во всех крупных парках и зонах отдыха: каждый выбрал веселье по душе — сказку в ПКиО им. Ю.А.Гагарина, розыгрыш ценных призов на Кировке, детский концерт в детском парке им. В.В. Терешковой или масленичные традиции со всех уголков мира в городском саду им. А.С. Пушкина.

В последней локации веселил народ и разыграл около 100 подарков от радио «Континенталь» ведущий Артем Апрельский. Здесь были шутки, смех и веселье нон-стопом!

Ведущий новостей радио «Континенталь» Арсений Титов 13 марта не зачитывал новости — он сам стал ньюсмейкром. До 14.30 развлекал гостей детского парка им. В.В.Терешковой. А уже в 15.00 балагурил, с шутками и прибаутками рассказал гостям ПКиО им. Ю.А.Гагарина про традицию сжигать чучело зимы во время фееричного горения «Маслены».

Самое интересное было на Кировке, где ведущие утреннего шоу радио «Континенталь» веселили челябинцев вместе с самыми яркими коллективами города. Закончили ребята флешмобом — на счет раз-два-три зрители выкрикнули название лучшего утреннего шоу Челябинска по их мнению — #СУТРА-ПО-РАДИО!

Это не удивительно, так как радио «Континенталь» всегда следует своей миссии: «Объединять хороших людей и делать их жизнь ярче».

Партнерский материал.