Из «ковидного» госпиталя в Челябинске эвакуировали 45 человек из-за пожара в палате

После ликвидации пожара пожарные прошли дезинфекционную обработку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, Валентина Ваганова

В Челябинске вечером произошел пожар в палате областной больницы №2, переоборудованной на время пандемии под «ковидный» госпиталь. До прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировали 45 человек. Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе чрезвычайного ведомства, среди пациентов были зараженные коронавирусом, поэтому личный состав после выезда на место прошел дезинфекционную обработку.

Сообщение о пожаре в первом корпусе ОКБ №2 поступило на центральный пульт пожарной связи вечером 14 марта. На место незамедлительно выдвинулись силы местного гарнизона.

— Первое подразделение прибыло в больницу уже через пять минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — К этому времени в учреждении уже проводилась эвакуация. Здание самостоятельно покинули 45 человек — 30 больных и 15 сотрудников. Погибших и пострадавших нет. Виновником переполоха стал матрац, загоревшийся в одной из палат на втором этаже.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что с огнем на площади в два квадратных метра сотрудники больницы справились до приезда пожарных. Обошлось без задымления на этажах.

— В больнице были пациенты с коронавирусом, поэтому в обязательном порядке силами специализированной пожарно-спасательной части проведена дезинфекционная обработка личного состава, оборудования и техники, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. — Всего на ликвидацию происшествия было задействовано 33 человека и 10 машин, в том числе от МЧС России 24 человека и 7 машин.

Автоматическая пожарная сигнализация, установленная в больнице, сработала во время ЧП. Сотрудники больницы в экстренной ситуации действовали, как отметили в ведомстве, грамотно. После проверки помещений медучреждение приступило к работе в штатном режиме.

— В ОКБ-2 произошло небольшое задымление в одной из палат. Сотрудниками оперативно были предприняты все необходимые меры. Никто не пострадал, медучреждение работает в обычном режиме, — сообщили в Минздраве Челябинской области.

Причина пожара устанавливается, на месте работают специалисты отделения дознания.

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