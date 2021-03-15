В Челябинске бесправник сбил 8-летнюю девочку и мать, переходивших дорогу рядом со школой

Авария прошла днем. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинску.

В Челябинске в ДТП рядом с школой-интернатом на улице Гончаренко, 90 пострадали 8-летняя девочка и ее мать. Они попали под колеса «четырнадцатой» под управлением 37-летнего мужчины, лишенного водительских прав. Пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.

— Авария произошла 13 марта в 13:21, — уточнили в Госавтоинспекции. — Водитель ВАЗ-2114, будучи лишенным водительского удостоверения, сбил 42-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь. Они переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП они получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу можно переходить только в зоне действия пешеходного перехода и только на зеленый сигнал светофора. Предварительно необходимо убедиться, что все машины остановились и готовы вас пропустить.

Пешеходам также рекомендуют оснащать верхнюю одежду световозращающими элементами, которые позволяют водителю в темное время суток заранее увидеть пешехода и предотвратить дорожную трагедию.

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