Ученые ЧелГУ обнаружили в челябинском метеорите неизвестную на Земле форму углерода

Аспирантка ЧелГУ сделала важное открытие. Фото: пресс-служба ЧелГУ

Ученые обнаружили в фрагментах челябинского метеорита неизвестную ранее форму углерода. Открытие сделала аспирантка физического факультета ЧелГУ Галина Савостеенко во время работы над диссертацией под научным руководством ректора вуза Сергея Таскаева. Помогли коллеги-иностранцы.

— Частицы, обладающие признаками кристаллической симметрии, мы увидели в оптическом микроскопе во время исследования образцом метеоритной пыли, — рассказала Галина Савостеенко. — Более точный анализ с помощью электронного микроскопа показал, что кристаллы с осью симметрии шестого порядка состоят из чистого углерода. Но в природе они не могут обладать иметь такой формы. Исключение — гексагональный алмаз, но он никогда не наблюдался в макроскопических масштабах.

По словам аспирантки, внести ясность помогли дальнейшие исследования частницы с подложки. Возникли трудности, так как она была слишком мала — около 37 мкм. Но ученые нашли выход.

— Мой научный руководитель вместе коллегами из Германии извлекли материал и изучили с помощью методов микродифракции — оказалось, что это не алмаз, а углеродный кристалл, ограненный слоями графита, — рассказала Галина Савостеенко. — Совместно с корейскими коллегами с помощью первопринципных методов и методов молекулярной динамики исследовали возможность образования такого рода объектов, оказалось их центрами кристаллизации являются фуллерены или нанотрубки.

В образцах пыли также обнаружил минеральные нити. Они образовались, как выяснили ученые из Челябинска, при прохождении метеорита сквозь атмосферу, что кардинально меняет интерпретацию их наличия в ледниковых кернах.

— Уникальные структуры, обнаруженные в метеоритной пыли, которые ранее не наблюдались, еще раз демонстрируют неограниченный потенциал природы для синтеза новых материалов, — добавила Галина Савостеенко.

Доклады о составе пыли челябинского метеорита аспирантка представила на научных конференциях. Сейчас она готовит публикацию в международные научные журналы и заканчивает работу над диссертацией.

Суперболид Челябинск упал на территорию Челябинской области восемь лет назад, 15 февраля 2013 года. На сегодняшний день он является самым большим в 21 веке метеороидом, который произвел огромный научный и общественный резонанс.

По сделанным ранее оценкам, около 99% массы метеороида перешло в газопылевую компоненту, а оставшаяся часть выпала в виде метеоритов. Благодаря хорошим метеорологическим условиям сотрудникам и студентам ЧелГУ удалось собрать образцы пыли в снежном покрове. Изучение материала и неожиданные для научного сообщества выводы делаются до сих пор.

По результатам исследований выпущена монография Chelyabinsk superbolide вышедшая в Springer.

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