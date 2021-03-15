Алексей Текслер вручил областные премии за укрепление дружбы народов

Иерей Владимир Панарин награжден премией губернатора Челябинской области за добрые дела и неравнодушие. Фото: gubernator74.ru

Иерей Владимир Панарин из Челябинска известен как поп-блогер: в соцсетях он учит подписчиков доброму и вечному. Уже 10 лет руководит большим проектом — его Центр «Берег» уже 10 лет помогает мамам и деткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Держится «Берег» на пожертвования, и за эти годы более 5 тысяч человек получили помощь. Батюшка говорит, что к нему обращаются женщины разных национальностей. И нет разницы, русской ли требуется помощь, татарке или башкирке. Доброе слово и дело всем нужны, всем полезны.

В понедельник, 15 марта, Владимир Панарин и еще девять жителей Челябинской области, представители разных национальностей и вероисповедания, были награждены премией губернатора за укрепление дружбы народов многонационального Южного Урала.

Премия утверждена в 2019 году, по распоряжению главы региона. И вручал награду Алексей Текслер лично.

— Прошедший год был непростым. Несколько месяцев кардинально изменили привычный ход вещей, научили нас жить в режиме самоизоляции, работать, учиться и общаться в дистанционном формате. Для многих это было серьезным испытанием. Южноуральцы черпали силу в сплоченности, традициях взаимопомощи, в мудрости прошлых и нынешних поколений, — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил важную роль национальных культурных центров, религиозных организаций: они помогали морально, духовно, материально нуждающимся. Никто не оставил земляков в беде и отчаянии.

Год от года растет числе претендентов на награду. В прошлом году было выдвинуто 67 соискателей, в нынешнем — 81 претендент.

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