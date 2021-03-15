В Челябинской области произошло смертельное ДТП

От удара пострадал Volkswagen Polo Фото: кадр с видео

В Минувшие выходные на дороге Чебаркуль — Мисяш (возле поселка Каширинский) произошло смертельное ДТП. 27-летний водитель «девятки» выехал на встречную полосу, где по касательной ударил кроссовер Mitsubishi ASX, а затем врезался Volkswagen Polo.

— В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Очевидцы сообщают, что водитель сел за руль пьяным.

— Они меня чуть не сбили возле К&Б на Мира. Были пьяные за рулем, — пишет Светлана в группе ЧП Миасс-Чебаркуль.

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