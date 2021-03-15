Девочка-инвалид, оставшаяся без мамы во время лечения в Сочи, вернулась домой

Власти и жители Нязепетровска пришли на помощь семье. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Житель Нязепетровска Ринат Галлиахметов забрал восьмилетнюю дочь из Сочи. Об этом КП-Челябинск сообщили в администрации Нязепетровского района. Напомним, девочка с мамой прилетели в город-курорт в санаторий. После отдыха ребенку-инвалиду должны были сделать операцию. Но 6 марта произошла трагедия: мама девочки скончалась — обострился диабет. Связаться с отцом на момент выхода публикации не удалось, его телефон выключен.

Школьница несколько дней находилась под присмотром специалистов и ждала отца. О смерти мамы ей при этом не говорили, чтобы не наносить удар. По подсчетам Рината, на билеты и транспортировку тела нужно было около 120 тыс. руб. Такой суммы у семьи не было. Родительский комитет школы, где учится ребенок, объявил сбор средств в соцсетях. Однако оперативно собрать удалось около 20 тысяч.

После огласки СМИ к помощи семье подключились власти. По словам детского омбудсмена Евгении Майоровой, Министерство социальный отношений пообещали оказать материальную помощь семье и предоставить психолога.

Напомним, девочка лично вызвала маме скорую, когда ей стало плохо. Врачи приехали, поставили укол и увезли пациентку. О том, что в больнице сердце мамы перестало биться, ребенку не говорили, поскольку она осталась одна за тысячи километров от дома. Погибшей женщине было 42 года. У нее остались еще двое сыновей.

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