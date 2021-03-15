В Челябинской области нашли 12 тайников, в которых хранилось свыше 2 кг наркотиков

Задержанным мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 20 км автодороги Челябинск-Харлуши сотрудники ГИБДД остановили ночью автомобиль для проверки документов. Они обратили внимание, что 33-летний водитель во время общения с ними нервничал. Было принято решение осмотреть транспортное средство. Сотрудники ГИБДД обнаружили около 300 граммов синтетического наркотика.

Водителем оказался житель Республики Саха. Его задержали и передали сотрудникам регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина на территории Сосновского и Чебаркульских районов разместил 12 тайников, в которых хранилось более 2 кг запрещенных веществ. Также полицейскими был задержан и сообщник подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Копейска.

— Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас задержанные мужчины находятся под стражей. Им грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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