На Северо-Западе Челябинска высадили 650 деревьев

Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
В Челябинске на пересечении Новоградского проспекта с улицей Героя России Родионова высадили 650 крупномерных деревьев. Среди них 570 сосен, а также 80 лип и рябин. Подрядчик вел работы с декабря прошлого года.
— Все новые деревья находятся на гарантии, срок которой составляет один год, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Работы по высадке деревьев велись в рамках строительства дороги по улице Татищева. Заказчиком выступил Комитет дорожного хозяйства Челябинска.
Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
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