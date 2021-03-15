На Северо-Западе Челябинска высадили 650 деревьев

Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

В Челябинске на пересечении Новоградского проспекта с улицей Героя России Родионова высадили 650 крупномерных деревьев. Среди них 570 сосен, а также 80 лип и рябин. Подрядчик вел работы с декабря прошлого года.

— Все новые деревья находятся на гарантии, срок которой составляет один год, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Работы по высадке деревьев велись в рамках строительства дороги по улице Татищева. Заказчиком выступил Комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

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