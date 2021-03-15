Власти Челябинской области просят Москву продлить льготную ипотеку

Льготная ипотека оживила строительный рынок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 15 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о том, что правительством региона в адрес председательства правительства РФ Михаила Мишустина подготовлено письмо с просьбой о продлении государственной программы льготной ипотеки.

Льготная процентная ставка позволила строительной отрасли держаться на плаву в самые трудные времена коронавирусного кризиса. Одно место на стройке «кормит» пять в сопряженных отраслях, потому решение федерального правительства о вводе льготной ипотеки было актуальным.

По словам Алексея Текслера, в 2020 году за счет льготной ипотеки в регионе на 8 % вырос спрос на квартиры. Программа дает дополнительные возможности южноуральцам решать свой квартирный вопрос. В области в прошлом году количество ипотечных займов выросло более чем на треть.

— Мы проговаривали этот вопрос, когда к нам недавно приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин. Подготовили обращение на имя председателя правительства РФ о том, чтобы продлить действие льготной ипотеки. Рассчитываем: программа будет продлена, — сказал губернатор.

Действие программы льготной ипотеки, по мнению Алексея Текслера, должно быть продлено после срока ее окончания — 1 июля 2021 года.

Заемщику программы льготной ипотеки для покупки жилья в новостройке требуется первоначальный взнос в 15 %. Сумма займа — до 6 млн руб. в регионах. Заемщик должен быть гражданином РФ.

Напомним, 11 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала 24 региона России с перспективой продления льготной ипотеки. Среди субъектов РФ значится и Челябинская области.

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