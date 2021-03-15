Собрал на берегу коноплю и пошел отмечаться в полицию: южноуральца осудили за приобретение наркотиков

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Троицкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Челябинской области. Он был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ.)

В июне прошлого года мужчина получил условный срок за угон автомобиля. С этого момента он должен был периодически являться в отдел полиции для отметки. Однако спустя несколько месяцев он снова нарушил закон.

— В декабре 2020 года, направляясь для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию, на берегу реки Уй для личного потребления собрал верхушечные части растений конопли. После чего, по пути следования, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли из рюкзака 583 гр. незаконно приобретенного наркотического средства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru