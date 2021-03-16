В Челябинске подорожает проезд в еще одном маршрутном такси

Проезд будет составлять 28 рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

С 16 апреля до 28 рублей подорожает проезд в маршрутном такси №50 «Мамина — Петра Столыпина». Об увеличении стоимости предприятие «Эдельвейс» уведомило городское Управление транспорта.

— По закону перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проездка по нерегулируемому тарифу без согласования с Управлением транспорта, уведомив за месяц, — уточнили в ведомстве.

Большинство маршрутных такси этой весной Челябинска пересмотрели цену на проезд до 28 рублей, несмотря на просьбу мэрии этого не делать.

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