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Общество16 марта 2021 7:58

В Троицке назначили и.о. главы города вместо арестованного Александра Виноградова

Депутаты выбрали кандидатуру единогласно
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Елена Василяускене будет исполнять обязанности главы Троицка на период отсутствия Александра Виноградова. Фото: мэрия Троицка

Депутаты выбрали временно исполняющего полномочия главы Троицка. Им назначена заместитель главы города по общим вопросам Елена Василяускене. Об этом сообщает местная мэрия.

— Решение принято единогласно, — добавили в мэрии. — Елена Василяускене будет исполнять обязанности главы Троицка на период отсутствия Александра Виноградова.

Напомним, в отношении Александра Виноградова было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Следствие полагает, что мэр города мог незаконно передать объекты теплосети от одной компании к другой.

Однако в администрации Троицка обвинение считают надуманным и официально заявляют, что чиновник «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию».

Вчера Александр Виноградов решил обжаловать решение местного суда, согласно которому он был отправлен в СИЗО на два месяца.

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