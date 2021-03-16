В Троицке назначили и.о. главы города вместо арестованного Александра Виноградова

Елена Василяускене будет исполнять обязанности главы Троицка на период отсутствия Александра Виноградова. Фото: мэрия Троицка
Депутаты выбрали временно исполняющего полномочия главы Троицка. Им назначена заместитель главы города по общим вопросам Елена Василяускене. Об этом сообщает местная мэрия.
— Решение принято единогласно, — добавили в мэрии. — Елена Василяускене будет исполнять обязанности главы Троицка на период отсутствия Александра Виноградова.
Напомним, в отношении Александра Виноградова было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Следствие полагает, что мэр города мог незаконно передать объекты теплосети от одной компании к другой.
Однако в администрации Троицка обвинение считают надуманным и официально заявляют, что чиновник «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию».
Вчера Александр Виноградов решил обжаловать решение местного суда, согласно которому он был отправлен в СИЗО на два месяца.
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