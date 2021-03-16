В Челябинске пожарные спасли пять человек из горящей коммуналки

По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Вчера, 15 марта, поздно вечером в четырехэтажном доме на улице Российской произошел пожар — горела — горела коммунальная квартира на третьем этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

Пять человек покинули горящий дом до приезда пожарных. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— К моменту прибытия пожарных в 23-37 из квартиры самостоятельно эвакуировались пять человек. Сотрудники МЧС вывели из опасной зоны еще пять человек, среди них ребенок, — сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Дом с пустотными перегородками и деревянными перекрытиями, что поэтому интенсивно горел. Но пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры. Через час открытое горение ликвидировали, но огонь уничтожил вещи и мебель на площади в 30 квадратных метров.

Пожарным удалось оперативно потушить пожар. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, — уточнили в ГУ МЧС по Челябинской области.

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