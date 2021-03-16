В Челябинской области умерли 10 человек с коронавирусом

От других причин умер всего один человек с коронавирусом, остальные - непосредственно от него Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Челябинской области подтвердилось 137 новых случаев заражения коронавирусом, школьников среди них нет. С COVID-19 по-прежнему борются 4953 человек. Региональный минздрав опубликовал суточную статистику.

Из больниц за сутки выписали 178 человек, всего с начала пандемии — 47 399. Умерли 10 человек: девять от коронавируса, один — от других причин.

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