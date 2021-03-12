Аналитики выяснили, какие рекорды побили южноуральцы в социальных сетях

Аналитики МТС на основе обезличенных данных выяснили, что мужчины активнее, чем женщины поздравляли с гендерными праздниками, а женщины предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина.

Данные МТС показали, что пиковый рост мобильного трафика южноуральцев пришелся на 8 марта — в этот день трафик увеличился в 1,5 раза у всех пользователей сервисов МТС в Челябинской области, а также на 30% вырос объем данных, передаваемый в Instagram. Наибольшую активность в социальных сетях показали жители микрорайонов «Парковый», «Вишневая горка» и «Академ Риверсайд» в Челябинске — женщин поздравляли чаще обычного в мессенджерах и социальных сетях. На территории всей области активнее в сети проявили себя жители Чебаркуля, Катав-Ивановска и Златоуста.

В этом году в начале весны жители Челябинска и области также совершали более длинные телефонные звонки — средняя продолжительность разговоров увеличилась на 40% относительно обычного дня в январе и феврале 2021 года. Такой всплеск мобильного трафика абонентов в Международный женский день побил рекорд прошлых лет и опередил по количеству поздравлений другие праздники 2021 года — Новый год и День защитника Отечества.

Еще несколько фактов о прошедших праздниках, о которых стало известно благодаря Big Data МТС — 8 марта мужчины проснулись в среднем на 26 минут раньше, чем обычно, 23 февраля — в обычное время, а вот подъем женщин в праздничные дни не отличался от других выходных дней.

В День защитника Отечества многие женщины предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина, на что также повлияла метель и неблагоприятные погодные условия — траты в этой категории возросли в 6,5 раз по сравнению с обычным днем. В Международный женский день расходы на заказы еды на дом у мужчин и женщин увеличились в 2,5 раза. В дни праздников 23 февраля и 8 марта траты на алкоголь у представителей обоих полов выросли примерно на 30%, средний чек у мужчин был выше примерно на 10%.

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