Движение по одному из направлений обещают пустить к 22:00. Фото: Уральская транспортная прокуратура

На перегоне Сыростан-Хребет в Челябинской области, где произошел сход вагонов в Челябинской области 16 марта 2021, продолжаются восстановительные работы. Об их ходе рассказали в ЮУЖД.

— Для ликвидации последствий задействовали два восстановительных поезда со станций Златоуст и Челябинск, шесть бульдозеров, 10 единиц восстановительной техники, один погрузчик, а также более 200 железнодорожников, — сообщили в ЮУЖД. — Сейчас освобождаются пути от вагонов, восстанавливается железнодорожное полотно и контактная сеть.

Всего сошли с рельсов 19 вагонов, но два из них не полностью, а только по одной тележке. В результате схода повреждены три опоры контактной сети и участок ж/д полотна протяженностью полкилометра. Из-за ЧП парализовано движение поездов. В пресс-службе ЮУЖД рассказали, как будет организована доставка пассажиров. Восстановить движение по планируется к 22:00 по уральскому времени.

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