В Челябинской области из-за схода вагонов поменяют маршрут пассажирских поездов

Пассажирские поезда пустят, но в объезд поврежденного участка. ФОто: Уральская транспортная прокуратура

Пока идет восстановление дороги на участке Сыростан-Хребет, где сошли с рельсов 19 вагонов, Российские железные дороги решил пропускать пассажирские поезда по альтернативным направлениям. Публикуем перечень изменений.

— Пассажиры поездов № 14 «Москва — Челябинск» и № 392 «Москва — Челябинск» доставлены в Челябинск автобусами, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД. — Поезд № 391 «Челябинск — Москва» отправится со станции Златоуст, куда пассажиры будут доставлены автобусами.

В ЮУЖД добавили, что если поезд задерживается больше четырех часов, пассажирам выдадут еду и воду. А тех, кто ждет прибытия на вокзалах, разместят в залах ожидания повышенной комфортности и обеспечат водой и едой.

Как изменится движение поездов

Через Михайловский Завод – Дружинино – Екатеринбург будут следовать:

- № 332 «Уфа – Новый Уренгой»;

- № 148 «Астрахань – Нижневартовск».

Через Карталы – Белорецк будут следовать:

- № 102 «Пенза – Тюмень»;

- № 128 «Адлер – Красноярск»;

- № 351 «Приобье – Уфа»;

- № 59 «Новокузнецк – Кисловодск»;

№ 123 «Новосибирск – Белгород».

Отменены пригородные поезда:

- № 6056 «Златоуст – Челябинск»;

- № 6042 «Златоуст – Челябинск»;

- № 6055 «Челябинск – Златоуст»;

- № 6003 «Челябинск – Златоуст».