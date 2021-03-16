В Челябинской области из-за схода вагонов поменяют маршрут пассажирских поездов

Пассажирские поезда пустят, но в объезд поврежденного участка. ФОто: Уральская транспортная прокуратура
Пока идет восстановление дороги на участке Сыростан-Хребет, где сошли с рельсов 19 вагонов, Российские железные дороги решил пропускать пассажирские поезда по альтернативным направлениям. Публикуем перечень изменений.
— Пассажиры поездов № 14 «Москва — Челябинск» и № 392 «Москва — Челябинск» доставлены в Челябинск автобусами, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД. — Поезд № 391 «Челябинск — Москва» отправится со станции Златоуст, куда пассажиры будут доставлены автобусами.
В ЮУЖД добавили, что если поезд задерживается больше четырех часов, пассажирам выдадут еду и воду. А тех, кто ждет прибытия на вокзалах, разместят в залах ожидания повышенной комфортности и обеспечат водой и едой.
Как изменится движение поездов
Через Михайловский Завод – Дружинино – Екатеринбург будут следовать:
- № 332 «Уфа – Новый Уренгой»;
- № 148 «Астрахань – Нижневартовск».
Через Карталы – Белорецк будут следовать:
- № 102 «Пенза – Тюмень»;
- № 128 «Адлер – Красноярск»;
- № 351 «Приобье – Уфа»;
- № 59 «Новокузнецк – Кисловодск»;
№ 123 «Новосибирск – Белгород».
Отменены пригородные поезда:
- № 6056 «Златоуст – Челябинск»;
- № 6042 «Златоуст – Челябинск»;
- № 6055 «Челябинск – Златоуст»;
- № 6003 «Челябинск – Златоуст».