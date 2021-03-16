Челябинскую мэрию обязали убрать незаконную автостоянку возле ГКБ № 6

С требованием убрать стоянку обратился прокурор. Фото: прокуратура Челябинской области

Стоянка для автомобилей на территории МАУЗ ГКБ № 6 возле дома 63/1 по улице Мира работает незаконно. Этот факт установила прокуратура Металлургического района, а суд поддержал.

— Прокурор обратился в суд с требованием к Администрации Челябинска, Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска демонтировать указанный нестационарный объект, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд поддержал требования прокурора еще 9 ноября 2020 года. Ответчики опротестовали решение суда, но апелляционная инстанция оставила его без изменения. Прокуратура проконтролирует демонтаж стоянки.

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